Пожар произошел на руднике "Узельгинский" в Челябинской области

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Погрузчик загорелся в шахте рудника "Узельгинский" в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Учалинского горно-обогатительного комбината.

"Работники, занятые на этом горизонте, выведены на поверхность. Пострадавших нет", – рассказали на предприятии.

Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы силы военизированной горноспасательной части.

По данным агентства, пожар произошел на глубине более 500 метров. Как отметили в региональном главке МЧС РФ, 346 человек смогли эвакуироваться из шахты самостоятельно, еще одного рабочего на поверхность подняли спасатели.

Ранее в среду пожар произошел на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Огонь возник на глубине несколько сотен метров. Спасатели приступили к эвакуации горняков.

