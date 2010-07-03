Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского университета в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране – иешивы "Торат хаим" в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

В иешиве было 60 студентов, раввинов и гостей. Они пришли на седер – ритуальную трапезу по случаю Песаха. При возгорании никто не пострадал.

Раввин иешивы Мойше Лебель отметил, что это случилось перед началом главного праздника иудаизма Песаха. Сожжено хранилище с кошерным мясом, уточнил он.