Бастрыкин поручил проверить данные об обрушившемся кинотеатре в Балашихе

Фото: МЧС России по Московской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения, которые появились в некоторых СМИ, согласно которым в подмосковной Балашихе до сих пор не снесли здание кинотеатра, частично обрушившееся еще в 2017 году, говорится на сайте СК РФ.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на одном из федеральных каналов вышел в эфир сюжет о том, что собственник обрушившегося здания так и не расчистил площадку, несмотря на предписание.

Петренко также обратила внимание на то, что по факту обрушения здания было расследовано уголовное дело, осуждены двое человек, в том числе собственник здания.

По словам представителя СК, Бастрыкин проконтролирует ход и результаты проверки.

В сентябре 2017 года на улице Фадеева при проведении строительно-ремонтных работ в здании бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась кирпичная стена.

В результате происшествия несколько человек, в том числе ребенок, получили травмы. После обследования, которое провели в бывшем кинотеатре сотрудники МЧС, было рекомендовано полностью снести конструкцию.