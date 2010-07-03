Бастрыкин поручил проверить данные об обрушившемся кинотеатре в Балашихе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения, которые появились в некоторых СМИ, согласно которым в подмосковной Балашихе до сих пор не снесли здание кинотеатра, частично обрушившееся еще в 2017 году, говорится на сайте СК РФ.
По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на одном из федеральных каналов вышел в эфир сюжет о том, что собственник обрушившегося здания так и не расчистил площадку, несмотря на предписание.
Петренко также обратила внимание на то, что по факту обрушения здания было расследовано уголовное дело, осуждены двое человек, в том числе собственник здания.
По словам представителя СК, Бастрыкин проконтролирует ход и результаты проверки.
В сентябре 2017 года на улице Фадеева при проведении строительно-ремонтных работ в здании бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась кирпичная стена.
В результате происшествия несколько человек, в том числе ребенок, получили травмы. После обследования, которое провели в бывшем кинотеатре сотрудники МЧС, было рекомендовано полностью снести конструкцию.
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