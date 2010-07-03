Гадюки захватили вокзал станции Мишкинская под Ростовом

Гадюки распугали ростовских железнодорожников. Они не могут попасть на свои рабочие места. Змеи захватили вокзал станции Мишкинская.

Кроме того, гадюк стали замечать в Москве и области. Их уже много раз видели в Гольянове и в Лосиноостровском районе. Подходить к ним опасно: при малейшей угрозе змеи кусают. При этом гадюки занесены в Красную книгу Подмосковья. Подробнее – в сюжете.