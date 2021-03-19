Полицейского в КБР заподозрили в том, что он заплатил мужчине за взятие на себя чужой вины

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Следственные органы Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в том, что он заплатил мужчине за взятие на себя чужой вины. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Согласно данным следователей, в сентябре оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Чегемскому району узнал, что неоднократно судимый мужчина готов взять на себя вину в совершении преступлений. Для этого он попросил денег, потому что был в тяжелом материальном положении.

Полицейский захотел искусственным путем улучшить показатели эффективности своей работы по раскрываемости правонарушений.

"Переговорив с ним и получив согласие, оперуполномоченный изготовил процессуальные документы, в их числе протоколы явки с повинной и признательные объяснения, а также передал мужчине предметы, которые в последующем изъял у него в ходе обыска жилища в качестве доказательств", – уточнили в Следственном комитете.

Подготовленные документы оперуполномоченный передал в следственное подразделение отдела полиции для приобщения к материалам трех уголовных дел. Речь шла о кражах на территории Чегемского района.

Перед тем как пойти на допрос, страж порядка проинструктировал мужчину, рассказал о якобы совершенных им преступлениях. Полицейский потребовал, чтобы он произнес такие же слова на допросе. Кроме того, правоохранитель передал мужчине 13 тысяч рублей.

Мужчина, до этого хотевший взять вину на себя, понял, что его привлекут к уголовной ответственности и лишат свободы, обратился в оперативно-разыскную часть собственной безопасности МВД по КБР с заявлением на действия сотрудника полиции.

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