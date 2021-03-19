Фото: ТАСС/Дмитрий Голубович

Два человека погибли при взрыве в квартире в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области, передает ТАСС.

"По подтвержденной информации, два человека погибли, среди них ребенок", – заявили в ведомстве.

Также известно об одном пострадавшем, однако эта информация уточняется.

Взрыв произошел в квартире жилого дома в подмосковных Химках утром пятницы, 19 марта. Позже стало известно, что инцидент зафиксировали на Зеленой улице.

Изначально сообщалось, что под завалами после взрыва могут находиться два человека. Позже в МЧС подтвердили смерть одного из них – им оказался ребенок.

Прокуратура Московской области уже начала проверку после взрыва в жилом доме в Химках. Представители надзорного органа установят причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия. Ситуацию также лично контролирует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По предварительным оценкам, причиной трагедии в жилом доме стал взрыв газовоздушной смеси.

