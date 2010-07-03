Найденного в квартире с мертвой бабушкой мальчика могут передать в замещающую семью

Шестилетнего мальчика, которого нашли в квартире с мертвой бабушкой, могут передать в замещающую семью, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

"В настоящее время решается вопрос об оказании матери медицинской помощи, и о том, смогут ли родственники взять мальчика к себе, или он будет передан в замещающую семью", – приводятся в сообщении слова Мишоновой.

На данным момент мальчик находится в подмосковном учреждении для детей-сирот. Об этом попросила мама ребенка, которая не может о нем заботиться из-за проблем со здоровьем. А его отца задержали по подозрению в убийстве пожилой женщины.

Ранее Мишонова сообщила, что ребенок находился в квартире вместе со своими родителями.

11 марта полицейские обнаружили шестилетнего мальчика в квартире в деревне Ликино Московской области. Он провел двое суток с телом погибшей бабушки. По некоторым данным, женщина умерла от телесных повреждений. Бабушка ребенка была мертва несколько дней, но мальчик не понимал, что происходит, и пытался ее разбудить.