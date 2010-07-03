Ректор МГТУ имени Баумана рассказал о покончившем с собой студенте

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Молодой человек, найденный мертвым на Большой Полянке, являлся студентом МГТУ имени Баумана, рассказал Агентству "Москва" ректор вуза Анатолий Александров.

По его словам, юноша несколько раз брал академический отпуск и не отличался высокой успеваемостью. Также он служил в армии. Александров отметил, что никаких странных деяний студент не делал и как психически неуравновешенный себя не показывал.

"Вуз окажет содействие и следствию, и родным при организации похорон. А как же иначе? Это наш студент", – добавил ректор.

Ранее возле дома №30 на улице Большая Полянка обнаружили тело человека. Рядом с ним нашли карабин "Сайга".

Молодой человек 1996 года рождения оставил предсмертную записку, в которой сказано "мне тяжело жить".