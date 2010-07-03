Найденный в квартире с мертвой бабушкой мальчик был там вместе с родителями

Шестилетний ребенок, которого нашли в подмосковной квартире с мертвой бабушкой, находился там вместе со своими родителями. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Информация о том, что мальчик находился один с погибшей бабушкой, не подтверждается. Он был в квартире с родителями", – приводит слова Мишоновой Агентство "Москва".

Она отметила, что ребенка направили в подмосковное учреждение для детей-сирот. Об этом попросила мама мальчика, которая не может о нем заботиться из-за проблем со здоровьем. А отца ребенка задержали по подозрению в убийстве пожилой женщины.

По словам Мишоновой, семья была полной, но неблагополучной.

Мальчика нашли в квартире в деревне Ликино Московской области. Он провел двое суток с телом погибшей бабушки. По некоторым данным, женщина умерла от телесных повреждений.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева предложила разработать условия, при которых представители органов опеки или участковый смогут войти в квартиру без разрешения проживающей там семьи.

По ее мнению, если бы органы опеки или участковый могли войти в запертую квартиру вопреки воле хозяев, то многих трагических случаев с детьми удалось бы избежать.