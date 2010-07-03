Бомбу в "европейском" квартале Брюсселя не нашли

Полиция не нашла взрывного устройства в Евроквартале Брюсселя, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пожарной службы города Вальтера Дервью.

После проверки полиция свернула кордон безопасности на улице Брейдль, служащие возвращаются к работе. Работа институтов ЕС не менялась в связи с инцидентом.

Тревога была объявлена примерно в 11:50. Сообщение о заложенной бомбе поступило в консультационную фирму, которая работает на Еврокомиссию.

Из помещения вывели 40 работников. Вместе с саперами здание обследовал кинолог с собакой.

Сообщения о подозрительных свертках в разных концах Бельгии участились после терактов 22 марта 2016 года в столице страны. Тогда взрывы произошли в брюссельском аэропорту и метрополитене на станции "Малбек".