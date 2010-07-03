В "европейском" квартале Брюсселя ищут бомбу

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Бельгийская полиция проверяет сообщение о взрывном устройстве, заложенном в "европейском" квартале Брюсселя, сообщает газета Derniere heure.

Территория, где ищут бомбу, оцеплена. Рядом расположены здания Еврокомиссии, Совета Евросоюза и Европейского совета.

Отмечается, что сообщение о заложенной бомбе поступило в консультационную фирму, которая работает на Еврокомиссию. Из помещения вывели 40 работников. Вместе с саперами здание обследует кинолог с собакой.

По данным издания, сообщения о подозрительных свертках в разных концах Бельгии участились после терактов 22 марта 2016 года в столице страны. Речь о взрывах в брюссельском аэропорту и метрополитене на станции "Малбек", жертвами которых стали 38 человек, включая троих террористов.