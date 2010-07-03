В Шереметьеве опровергли информацию о нештатной посадке самолета

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Информация о нештатной посадке самолета в Шереметьеве не является достоверной, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе аэропорта.

18 марта в 22:26 самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший в Москву из Санкт-Петербурга, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна.

В 22:40 по московскому времени самолет приземлился в штатном режиме. Предназначенная для посадки взлетно-посадочная полоса находилась в эксплуатационном состоянии и была свободна от спецтранспорта и техники, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.

Ранее самолет, летевший из аэропорта Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Сочи с неисправностью крыла. Инцидент произошел с лайнером Boeing 737-800.