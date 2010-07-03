Пять картин украли из галереи в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Работы советских художников и фотоаппарат были похищены из галереи в районе Хамовники. Об этом происшествии сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

ЧП случилось накануне, 18 марта. В полицию обратилась женщина 1973 года рождения. Она сообщила, что из галереи на улице Пречистенка, дом № 30/2, кто-то похитил фотоаппарат и пять картин.

Полотна были написаны в 1920-х и 1970-х годах. Авторы – советские художники Борис Смирнов-Русецкий и Михаил Соколов.

МВД устанавливает сумму ущерба и время похищения. Проводится проверка. По информации из открытых источников, по этому адресу находится картинная галерея "АртПанорама".