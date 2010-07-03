Неизвестные похитили из столичной квартиры 1,2 миллиона рублей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве разыскивают неизвестных, совершивших квартирный разбой в районе Ховрино, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

С заявлением в полицию обратилась неработающая женщина. Она рассказала, что ограбление произошло в доме №10 по улице Ляпидевского. Четверо неизвестных отобрали у мужчины ключ от квартиры. Двое из них проникли в жилье и, угрожая находившейся внутри заявительнице, открыто похитили 1,2 миллиона рублей.

После нападения злоумышленники скрылись. По данному факту возбудено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Устанавливаются личности преступников.