Военная база США с "самолетами судного дня" ушла под воду

Американскую военную базу в штате Небраска, где расположена штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил, затопило. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на заявление командующего 55-м авиакрылом ВВС США полковника Майкла Маниона в Facebook.
Отмечается, что затопление произошло в результате резкого повышения уровня воды в реке Миссури.
Данный военный объект является одним из важнейших для армии США. Именно там дислоцируются Boeing E-4B Nightwatch. Их называют "самолетами судного дня". Они предназначены для правительства и военного командования США на случай начала ядерной войны, в которой наземные структуры будут разрушены.
Помимо этого, на базе находится современный подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.
По данным Маниона, авиабаза ушла под воду почти на треть. На территории повреждено 30 зданий, в том числе несколько ангаров с E-4B Nightwatch. Сообщается, что затоплен участок взлетно-посадочной полосы.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы интенсивность полетов американских самолетов у границ России резко возросла. В понедельник Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Ленинградской области. Отработав условный сценарий бомбардировки базы Балтийского флота, он удалился в сторону Санкт-Петербурга.
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