Три землетрясения произошли близ Курильских островов

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За сутки сейсмологи зарегистрировали три землетрясения, произошедших в акватории Тихого океана возле Курильских островов, сообщает "Интерфакс".

Как уточнили в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, наиболее сильное из землетрясений (магнитудой 4,6) произошло в понедельник днем восточнее острова Матуа. Его очаг залегал на глубине 20 км.

Еще два подземных толчка (оба магнитудой 3,6) произошли в ночь на вторник. Эпицентр одного из них находился в 78 км от острова Итуруп, а второго – в 265 км от города Южно-Курильск.

По словам геофизиков, на территории населенных пунктов Сахалинской области землетрясения не ощущались.