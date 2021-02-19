В Красноярске задержан подозреваемый, бросивший петарды в машину спикера горсовета

Фото: МУ МВД России "Красноярское"

Подозреваемого, бросившего петарды в автомобиль спикера горсовета Натальи Фирюлиной, задержали полицейские в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Полиция в Красноярске задержала подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета", – говорится в сообщении.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, который бросил бутылку в лобовое стекло поезда в метро. Из-за данного инцидента поезд пришлось снять с линии подземки.