Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 800 человек эвакуировали из Большого театра в Москве после срабатывания системы пожаротушения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло срабатывание газовой системы пожаротушения на сценический дым. Загорания и задымления нет. До прибытия пожарно-спасательных здание самостоятельно покинули около 800 человек, сотрудники театра", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о возгорании в строящемся здании на юге столицы. Пожар на площади около 100 квадратных метров произошел во 2-м Котляковском переулке. В результате с третьего этажа здания был спасен один человек.

Ранее пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. В экстренных службах уточнили, что из здания эвакуировали 80 человек.