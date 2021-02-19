11:50 (обновлено 19.02.2021 12:05)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место", – сказал собеседник агентства.
Позже в МЧС сообщили, что признаков возгорания в здании обнаружено не было.
Накануне сообщалось о возгорании в строящемся здании на юге столицы. Пожар на площади около 100 квадратных метров произошел во 2-м Котляковском переулке. В результате с третьего этажа здания был спасен один человек.
Ранее пожар произошел в общежитии на улице Вилиса Лациса в Москве. В результате происшествия пострадали два человека. В экстренных службах уточнили, что из здания эвакуировали 80 человек.
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