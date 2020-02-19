Полиция проверяет информацию о женщине, ударившей мужа ножом в голову из-за ревности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проверяют информацию о нападении женщины на мужа на почве ревности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел в столичном районе Сокол.

"Поступило сообщение о том, что по адресу Волоколамское шоссе, дом 7б, женщина из ревности ударила своего мужа ножом в голову", – сказал собеседник агентства.

Ранее в столичном районе Аэропорт задержали мужчину, который причинил ножевые ранения родственникам. Инцидент произошел рано утром в одном из домов на Ленинградском проспекте. Нападавшего задержали, пострадавших передали медикам для оказания необходимой помощи.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас проводится проверка.

