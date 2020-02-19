Неизвестный выбрасывает на улицу в Британии наволочки с десятками змей

Фото: RSPCA

В Великобритании на улице обнаруживают наволочки с десятками змей. Пресмыкающихся находят в одном и том же месте у мусорного контейнера, сообщает "Мир 24".

Несколько дней назад около станции Фаррингдон в центре Лондона было найдено 13 королевских питонов, которые находились в закрытой наволочке.

Через пару дней у того же контейнера была оставлена новая наволочка. На этот раз в ней находились 16 маисовых полозов.

Отмечается, что все змеи не ядовиты, но кто их выбрасывает в столь странном виде, остается загадкой.

"У кого-то было около 30 змей, и они решили избавиться от них таким жестоким способом. Змеям нужно тепло и свет, а их оставили на улице в холод в наволочке", – прокомментировал произошедшее спасатель.

В настоящее время все найденные пресмыкающиеся помещены в спеццентр для диких животных.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться тарантулы. Эксперты связывают возможное "переселение" пауков с глобальным потеплением. Также специалисты отмечали, что в столичном регионе распространятся ядовитые змеи.