МЧС опровергло возгорание в церкви в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В МЧС не подтвердили информацию о пожаре в церкви в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по столице, 19 февраля в оперативную службу поступила информация о возгорании в церкви на 2-й Тверской-Ямской улице. "Пожарные провели проверку здания, возгорание не обнаружено", − подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что экстренные службы проверяют данные о пожаре в храме в центре стоилцы.