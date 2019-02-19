На Урале задержали "пьяного и глупого" телефонного террориста

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, который сообщил о "минировании" магазинов известной торговой сети. Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Задержанный оказался местным жителем, охранником коммерческого предприятия 1987 года рождения. Из-за его ложных звонков 18 февраля из магазинов пришлось эвакуировать 1250 человек. Мужчина уже дал признательные показания, пояснив, что в тот день был "пьян и глуп".
Как уточнил Горелых, анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили на телефон "112" накануне между 12:00 и 13:00. Звонивший не назвал конкретных адресов, поэтому эвакуацию провели во всех торговых точках сети.
Отмечается, что задержанный ранее был судим за причинение умышленного вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Отбыв десять лет в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, мужчина вышел на свободу в 2016 году.
В отношении телефонного "шутника" возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
19 февраля волна анонимных звонков о "минировании" прокатилась и по столице. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. Проверка показала, что все эти сообщения были ложными.
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