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19 февраля, 22:18

На Урале задержали "пьяного и глупого" телефонного террориста

происшествия безопасность

19 февраля, 22:18

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, который сообщил о "минировании" магазинов известной торговой сети. Об этом РИА Новости рассказал глава пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный оказался местным жителем, охранником коммерческого предприятия 1987 года рождения. Из-за его ложных звонков 18 февраля из магазинов пришлось эвакуировать 1250 человек. Мужчина уже дал признательные показания, пояснив, что в тот день был "пьян и глуп".

Как уточнил Горелых, анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили на телефон "112" накануне между 12:00 и 13:00. Звонивший не назвал конкретных адресов, поэтому эвакуацию провели во всех торговых точках сети.

Отмечается, что задержанный ранее был судим за причинение умышленного вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Отбыв десять лет в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, мужчина вышел на свободу в 2016 году.

В отношении телефонного "шутника" возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

19 февраля волна анонимных звонков о "минировании" прокатилась и по столице. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, на Казанском и Ярославском вокзалах, Останкинской телебашне. Проверка показала, что все эти сообщения были ложными.

происшествия безопасность

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