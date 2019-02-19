Экстренные службы проверяют информацию о возгорании в церкви в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Экстренные службы проверяют информацию о возгорании в церкви в центре столицы. Об этом сообщает Интерфакс.

Как рассказал собеседник агентства, по предварительным данным, пожар произошел в храме, расположенном по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 52. Данная информация уточняется.