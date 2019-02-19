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21:20

Задержана подозреваемая в хищении денег у пенсионерки на похороны соседки

происшествия

21:20

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Фото: depositphotos/belchonock

Столичная полиция задержала жительницу Тульской области, которую подозревают в хищении денег у пенсионерки. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах города.

По данным правоохранителей, задержанная − 21-летняя девушка из села Шульгино в Тульской области. "В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", − уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что в ноябре прошлого года пенсионерка 1932 года рождения сообщила в полицию о мошенничестве. По словам пожилой женщины, две девушки пришли в ее квартиру в Симферопольском проезде. Они рассказали, что собирают деньги на похороны соседки. Под этим предлогом мошенницы взяли у пенсионерки 30 тысяч рублей и 500 долларов, а затем скрылись.

происшествия

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