Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:18

Гостиница "Космос" возобновила работу после сообщений о "минировании"

происшествия безопасность

20:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/id177773516

Гостиница "Космос" вновь работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании". Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании Сosmos Group, которая управляет отелем.

"Гости преимущественно в отеле. Закончилась проверка − угроза взрыва не подтвердилась", − уточнила представитель Сosmos Group. По ее словам, сейчас отель возобновил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка часть постояльцев гостиницы "Космос" разместили в здании Медицинского колледжа №2.

19 февраля по столице прокатилась волна анонимных звонков о "минировании". Неизвестные сообщили в полицию об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, в том числе в "Савеловском", "Метрополисе", "Капитолии", "Парусе" и "Щуке". Также "минировали" Казанский и Ярославский вокзалы, Останкинскую телебашню, ВДНХ и СИЗО №5 на Выборгской улице. В ходе осмотра информация о якобы заложенных там бомбах не подтвердилась.

По Москве прошла очередная волна ложных сообщений о минировании

происшествия безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика