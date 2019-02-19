Гостиница "Космос" возобновила работу после сообщений о "минировании"

Гостиница "Космос" вновь работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании". Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании Сosmos Group, которая управляет отелем.
"Гости преимущественно в отеле. Закончилась проверка − угроза взрыва не подтвердилась", − уточнила представитель Сosmos Group. По ее словам, сейчас отель возобновил работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что после анонимного звонка часть постояльцев гостиницы "Космос" разместили в здании Медицинского колледжа №2.
19 февраля по столице прокатилась волна анонимных звонков о "минировании". Неизвестные сообщили в полицию об угрозе взрыва в ряде крупных ТЦ, в том числе в "Савеловском", "Метрополисе", "Капитолии", "Парусе" и "Щуке". Также "минировали" Казанский и Ярославский вокзалы, Останкинскую телебашню, ВДНХ и СИЗО №5 на Выборгской улице. В ходе осмотра информация о якобы заложенных там бомбах не подтвердилась.
По Москве прошла очередная волна ложных сообщений о минировании
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