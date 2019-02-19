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20:03

Два минометных снаряда обнаружили на стройплощадке ЖК "Шереметьевский"

происшествия

20:03

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Майоров

Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке в СВАО. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах столицы.

Уточняется, что минометные снаряды военных лет были найдены во время земляных работ на стройплощадке жилого комплекса "Шереметьевский" на Складочной улице. "По предварительным данным, боеприпасы без взрывателей", − уточнил собеседник агентства.

По его словам, снаряды уже осмотрели саперы. Кроме того, к стройплощадке выехали военные. Они заберут боеприпасы и увезут их на утилизацию.

В начале февраля снаряд ВОВ также обнаружили на Ленинградском шоссе, на территории Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева. Ранее по этому же адресу нашли сразу семь снарядов времен войны. Известно, что основанный в 1932 году НИМИ имени Бахирева занимается разработкой и производством артиллерийских танковых и морских боеприпасов.

происшествия

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