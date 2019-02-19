Угроза взрыва на Ярославском вокзале не подтвердилась

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Информация об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве не подтвердилась.

"Ложный вызов, здание проверено, угрозы нет", – сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Эвакуации из здания вокзала не проводилось.

Ранее во вторник полицейские начали проверку Ярославского вокзала после анонимного сообщения о "минировании". Всего 19 февраля из-за анонимных сообщений о минировании в столице эвакуировали почти девять тысяч человек. Звонки с угрозами начали поступать в экстренные службы начиная с 15:00. Злоумышленники заявили, что бомбы якобы заложены в семи торговых центрах, на Курском и Казанском вокзалах, а также на территории ВДНХ, из гостиницы "Космос" и телецентра "Останкино".