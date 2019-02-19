Собаку не выпустили во Францию из Домодедова

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Россельхознадзор в аэропорту Домодедово не выпустил из России собаку, которую собирались вывезти во Францию. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

Инцидент произошел 11 февраля текущего года. Сотрудники ведомства при проведении ветеринарного контроля установили, что номер чипа в сертификате формы № 1 не совпадал с фактическим номером чипа животного.

"Погрузка животного на борт воздушного судна запрещена", – отметили в ведомстве.

В ноябре 2018 года сотрудники Россельхознадзора не выпустили из Домодедова почти 15 тысяч рептилий, прибывших в Россию из США. Пресмыкающиеся не смогли пройти пограничный контроль, поскольку ветеринарный сертификат оказался ксерокопией.

