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18:05

Оправдывавшего теракт в метро Петербурга задержали

происшествия

18:05

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали выходца из СНГ, опубликовавшего в интернете аудиозапись с оправданием теракта в метро, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Меру пресечения задержанному еще не избрали.

3 апреля 2017 года при взрыве смертника на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт – 2" погибли 16 человек, включая самого террориста – Акбаржона Джалилова. Взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить, своевременно обнаружив бомбу.

Дело о теракте рассмотрит Московский окружной военный суд. По делу проходят 11 членов террористического сообщества "Катиба Таухид валь Джихад".

Их подозревают в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в совершении теракта в петербургской подземке. Кроме того, им вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Вероятным заказчиком считают уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова. Суд заочно арестовал его. СК завершил расследование уголовного дела.

происшествия

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