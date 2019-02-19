Спасатели в Оренбуржье вызволили из снежного плена семь человек

Фото: ГТРК "Оренбург"

Оренбургские спасатели вызволили семь человек, в том числе двоих детей, которые оказались заблокированными в автомобилях на дороге из-за метели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Оренбургской области.

"Спасателям поступила информация, что в районе железной дороги, не доезжаю станции "Сырт", из-за сильной низовой метели образовался перемет на дороге. Там застряли четыре автомобиля, в которых находились семь человек, двое из них дети. Спасатели совместно с районными властями расчистили дорогу и освободили людей из снежного плена", – сообщили ведомстве, передает РИА Новости.

С начала недели на территории области идет обильный снегопад при сильном ветре, порывы которого достигают 26 метров в секунду. В регионе закрыты десятки участков федеральных, региональных и муниципальных дорог. В пресс-службе губернатора региона сообщили, что со среды в области будет введен режим повышенной готовности.