Подростка в Москве арестовали за убийство

Несовершеннолетнего арестовали в Москве по обвинению в убийстве мужчины. Также установлена причастность подростка к другим нападениям на людей. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета (СК) России.
"По данным следствия, 22 января 2019 года на улице Гримау было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде 8 колото-резаных ран. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний молодой человек", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что юноша признал свою вину. В настоящий момент его заключили под стражу.
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