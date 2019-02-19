Скульптор Дема попал в больницу с инсультом

Фото: ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

Народный художник России Анатолий Дема госпитализирован в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с инсультом, сообщает РИА Новости.

В ректорате Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии Штиглица, где преподает скульптор, рассказали, что все произошло утром у него дома, на глазах у жены. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Дема родился в 1937 году. Среди его самых известных работ мемориальный комплекс, посвященный обороне крепости Орешек, памятник Александру Пушкину в Сургуте, Анатолию Собчаку – в Тбилиси и легендарному футболисту Боброву в Сестрорецке и в Моршанске.