Появление части колеса на ВПП объяснили в Домодедове

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Часть колеса самолета, прилетевшего в столичный аэропорт Домодедово из киргизского Оша, отвалилась после приземления лайнера и осталась на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров других воздушных судов, инженер аэродромной службы осмотрел ВПП, убрав посторонний предмет. Вся процедура заняла не более пяти минут. "В это время один из самолетов ушел на второй круг", – уточнили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что 15 февраля на летном поле Домодедова нашли фрагмент покрышки, из-за которого самолет, следовавший из Оша в Москву, был вынужден уйти на второй круг.