Появление части колеса на ВПП объяснили в Домодедове

Часть колеса самолета, прилетевшего в столичный аэропорт Домодедово из киргизского Оша, отвалилась после приземления лайнера и осталась на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Чтобы обеспечить безопасность пассажиров других воздушных судов, инженер аэродромной службы осмотрел ВПП, убрав посторонний предмет. Вся процедура заняла не более пяти минут. "В это время один из самолетов ушел на второй круг", – уточнили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили, что 15 февраля на летном поле Домодедова нашли фрагмент покрышки, из-за которого самолет, следовавший из Оша в Москву, был вынужден уйти на второй круг.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.