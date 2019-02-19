В Подольске нашли тела трех человек в жилом доме

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Тела трех человек были обнаружены в жилом доме в подмосковном Подольске. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Как пояснили в полиции, речь идет об одном из домов по Лемешевскому проезду в Подольске. Уточняется, что были найдены тела двух взрослых человек и одного ребенка.

Информация уточняется. Никаких подробностей случившегося не сообщается.