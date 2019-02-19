Полиция задержала москвича за наркопритон в квартире

Сотрудники полиции задержали безработного жителя Москвы за организацию наркопритона в своей квартире на востоке города, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в МВД, в рамках проверки поступившей оперативной информации было установлено, что 38-летний москвич систематически предоставлял помещение своей квартиры на улице Новосибирская для потребления наркотических средств.
В ходе обследования жилого помещения полицейские изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, а именно ложку с ватой и шесть шприцев. В одном из них находилась жидкость объемом 0,3 мл. Было установлено, что в шприце содержалось наркотическое вещество – героин.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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