Полиция задержала москвича за наркопритон в квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали безработного жителя Москвы за организацию наркопритона в своей квартире на востоке города, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в МВД, в рамках проверки поступившей оперативной информации было установлено, что 38-летний москвич систематически предоставлял помещение своей квартиры на улице Новосибирская для потребления наркотических средств.

В ходе обследования жилого помещения полицейские изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков, а именно ложку с ватой и шесть шприцев. В одном из них находилась жидкость объемом 0,3 мл. Было установлено, что в шприце содержалось наркотическое вещество – героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.