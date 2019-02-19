В автосервисе на западе Москвы произошло возгорание

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

В здании автосервиса в столичном районе Очаково-Матвеевское произошло возгорание, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, 19 февраля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Очаковское шоссе, д. 5А. Сообщалось, что загорелась крыша одноэтажного здания автосервиса.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь потушен. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении от МЧС принимали участие 38 человек личного состава и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар случился в квартире на юге Москвы.