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01:58

В полиции Египта уточнили данные о жертвах взрыва в Каире

происшествия за рубежом

01:58

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Фото: ТАСС/Zuma/Ahmed Gomaa

В египетском МВД уточнили информацию о погибших в результате взрыва в центре Каира, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в момент взрыва погибли два сотрудника полиции и сам террорист. Три офицера пострадали.

Сообщается, что сотрудники безопасности преследовали подозреваемого в районе Ад-Дарб аль-Ахмар. После того, как смертник был окружен и задержан, сработало взрывное устройство, которое находилось при нем.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Каира в понедельник вечером погибли три человека, в том числе сотрудник полиции.

По данным полиции Каира, речь идет о террористе, причастном к другой попытке совершить взрыв. В пятницу подобное взрывное устройство сработало около мечети Аль-Истикама в районе площади Гиза. Три человека получили легкие ранения.

Позднее отмечалось, что предполагаемой целью террориста были сотрудники полиции.

происшествия за рубежом

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