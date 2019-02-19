Бензовоз врезался в поезд в Мексике

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В Мексике бензовоз врезался в грузовой поезд и взорвался. ЧП произошло в штате Агуаскальентес в центральной части страны. По предварительным данным, погибли как минимум два человека, пишет газета Milenio. Еще четверо получили ранения.

По информации издания, на нерегулируемом переезде водитель бензовоза попытался проскочить перед железнодорожным составом, но не успел. Сейчас на месте столкновения работают несколько пожарных расчетов.

Пострадавших доставили в больницы. Врачи оказывают им необходимую помощь.