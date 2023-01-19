В Непале опознали тело еще одного россиянина, погибшего в авиакатастрофе

Фото: Zuma\TASS

Опознано тело еще одного россиянина, погибшего во время крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Непале, сообщает ТАСС. По остальным телам процедура продолжается.

По словам посла России в Непале Алексея Новикова, имя погибшего пока не называется, сперва об этом должны узнать родственники. Он также с сожалением заметил, что состояние тел очень плохое.

"Представитель и друг российской семьи из трех человек, который прибыл в Непал для опознания их тел, смог опознать тело одного погибшего", – сказал Новиков.

Посол напомнил, что на борту разбившегося самолета находилась семья из трех человек: Виктория Алтунина, ее супруг Виктор Лыгин и его двоюродный брат Юрий Лыгин. Также в этом авиалайнере погибла россиянка Елена Бандуро, ее тело уже опознали. Таким образом, установлены личности двух россиян.

Новиков не исключил, что для опознания остальных погибших потребуются дополнительные экспертизы. Он сообщил, что посольство находится на постоянной связи с авиакомпанией Yeti Airlines, местными властями и представителями, чтобы оказать всю возможную помощь.

Кроме того, известно, что представители авиакомпании готовы взять на себя расходы по транспортировке тел погибших россиян на родину. Сейчас посольство рассматривает такую возможность.

О крушении воздушного судна стало известно 15 января. На борту самолета находились 72 человека, все они погибли.

Позднее выяснилось, что среди пассажиров были четверо граждан РФ. Информацию об их смерти подтвердил посол России в Непале Алексей Новиков.

По словам сотрудника Управления гражданской авиации Непала Гьянендры Бхула, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправностью самолета.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета.

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

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