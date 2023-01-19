Полиция со стрельбой задержала злоумышленников в пункте выдачи Wildberries в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники полиции применили оружие в процессе задержания злоумышленников в пункте выдачи Wildberries в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Полицейские во время задержания неизвестных применили оружие, ранив одного из них в руку", – уточнил собеседник агентства.

Как отметил источник, инцидент произошел на 8-й улице Текстильщиков. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в подмосковном Дрожжино правоохранители задержали москвича, открывшего стрельбу из страйкбольного пистолета. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что стрельбу открыл молодой человек 1997 года рождения. Позже в отношении него возбудили дело о хулиганстве.

До этого полицейский задержали мужчину, открывшего стрельбу в офисе на Ленинградском проспекте в Москве. Мужчина вошел внутрь с пистолетом и совершил два выстрела вверх. Позже он признался в содеянном.

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