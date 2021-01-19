В Якутии возбудили уголовное дело после отравления пяти человек в жилом доме

16:33
Фото: СК РФ
Уголовное дело возбудили в Республике Саха (Якутия) после отравления пяти человек в жилом доме неизвестным веществом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
По данным правоохранительных органов, пострадавшими стали сестры 7 и 8 лет, 14-летний мальчик, 64-летняя женщина и 62-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация, во время осмотра врачи диагностировали острое ингаляционное отравление.
На место происшествия выехали следователи, которые выяснили, что причиной отравления стало проведение работ по откачке воды и-под дома. Работники управляющей организации использовали бензиновую мотопомпу, однако не организовали необходимую вентиляцию.
"По данному факту следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ – "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – уточнили в СК.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Ход расследования контролирует руководство следственного управления.
Накануне в Буйнакске задержали исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала". Следствие рассматривает версию о его причастности к инциденту с отравлением питьевой водой жителей города. В период с 9 по 17 января в больницы Буйнакска с признаками пищевого отравления обратились более 300 человек.
Роспотребнадзор назвал причину отравления жителей Буйнакска
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: