В Якутии возбудили уголовное дело после отравления пяти человек в жилом доме

Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили в Республике Саха (Якутия) после отравления пяти человек в жилом доме неизвестным веществом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

По данным правоохранительных органов, пострадавшими стали сестры 7 и 8 лет, 14-летний мальчик, 64-летняя женщина и 62-летний мужчина. Им потребовалась госпитализация, во время осмотра врачи диагностировали острое ингаляционное отравление.

На место происшествия выехали следователи, которые выяснили, что причиной отравления стало проведение работ по откачке воды и-под дома. Работники управляющей организации использовали бензиновую мотопомпу, однако не организовали необходимую вентиляцию.

"По данному факту следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ – "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – уточнили в СК.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Ход расследования контролирует руководство следственного управления.

Накануне в Буйнакске задержали исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала". Следствие рассматривает версию о его причастности к инциденту с отравлением питьевой водой жителей города. В период с 9 по 17 января в больницы Буйнакска с признаками пищевого отравления обратились более 300 человек.

