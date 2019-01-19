Поезда могут задерживаться на Горьковском направлении МЖД

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Задержки движения поездов по техническим причинам возможны на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.