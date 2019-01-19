В Москве ограбили квартиру бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В московском районе Хамовники из квартиры бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина украли деньги и ювелирные украшения. О том, что квартира принадлежит экс-губернатору, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В МВД подтвердили факт кражи, но не сообщили личность потерпевшего. Квартира расположена в Коробейником переулке. Преступник проник в нее в период с 3 по 17 января и вытащил из сейфа полтора миллиона рублей и драгоценности. Материальный ущерб составил около 7,5 миллиона рублей.

В начале января в районе Нагатинский затон неизвестный обокрал квартиру гендиректора строительной компании на три миллиона рублей.