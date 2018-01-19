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Происшествия

19 января, 21:17

Судно с оборудованием для С-400 попало в шторм по пути в Китай

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Александр Семенов

Судно, перевозившее из России в Китай вспомогательные комплектующие для зенитной ракетной системы С-400, попало в шторм и было вынуждено вернуться в порт отправки – Усть-Луга. При этом часть оборудования получила повреждения.

Шторм настиг судно в районе пролива Ла-Манш. Сейчас ведется оценка пострадавшего имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ФСВТС России Марию Воробьеву.

Неповрежденное имущество отправят заказчику тем же судном, недостающее оборудование будет направлено позднее.

Китай стал первым иностранным заказчиком систем С-400.

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