Полиция узнала о незаконной добыче торфа на 200 млн рублей в Подмосковье

19 января, 15:59
Фото: depositphotos/blinow61
Сотрудникам полиции удалось выявить факты незаконной добычи торфа в Дмитровском районе Подмосковья на сумму свыше 200 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, факт добычи торфа без лицензии установили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным министерством экологии и природопользования. Как уточнила Ирина Волк, по предварительной информации, незаконную добычу вели уже в течение нескольких лет. "Отработанные карьерные выемки обводнены и заболочены на площади свыше 100 гектаров", − цитирует сообщение официального представителя МВД Агентство "Москва". "В результате самовольного пользования недрами злоумышленники извлекли доход в размере, превышающем 200 миллионов рублей", − добавила Волк.
Как пояснили в полиции, незаконная разработка торфяных пластов велась на площади около 34 гектаров по ночам с помощью нескольких экскаваторов. Когда на место прибыла полиция, погрузки ожидали более 40 крупнотоннажных автомобилей.
По факту добычи торфа без лицензии было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.
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