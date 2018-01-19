Восемь человек стали жертвами урагана в Европе

19 января, 10:31
Фото: ТАСС/DPA/Boris Roessler
Восемь человек погибли из-за урагана в Европе.
Двое из них – пожарные, помогавшие расчищать завалы в Германии, сообщает "Газета.ру". Несколько человек стали жертвами падения деревьев и обломков строительных конструкций. Один человек скончался в результате аварии, когда его микроавтобус занесло на встречную полосу.
Рейсы поездов дальнего следования в Германии 18 января отменили из-за порывистого ветра, скорость которого достигает 140 километров в час. В амстердамском аэропорту Схипхол временно приостановили все полеты. Ураган сорвал обшивку крыши терминала, после чего два из трех залов прибытия закрыли. Шторм уже пересек границу с Польшей.
В начале января в Европе бушевал ураган "Элеонор". 8 января стало известно, что он унес жизни шести человек во Франции. Еще двое числились пропавшими без вести. По предварительным подсчетам, ущерб от стихии составил не менее 200 миллионов евро.
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