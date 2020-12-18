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Взрыв произошел на стадионе в сомалийском Галькайо, сообщает радиостанция Dalsan.

Отмечается, что на нем должен был выступить глава государства. В результате инцидента погибло несколько высокопоставленных чиновников. Также сообщается о десятках пострадавших.

Ранее взрывы произошли у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии. Сначала взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра. Потом около 12:00 возле группы полицейских, которые работали на месте происшествия, произошел еще один взрыв.