Экипаж ледокола спас ямальцев, замерзающих на льдине в Обской губе

16:09
Фото: "Газпромнефть – Ямал"
Экипаж ледокола "Александр Санников" спас людей в Обской губе. Об этом сообщили в официальном аккаунте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Instagram.
Отмечается, что мужчины передвигались на снегоходе по льду. В ходе поездки местные жители провалились в трещину. Они смогли подняться на льдину, однако снегоход пошел ко дну.
"Спустя два часа их обнаружил экипаж ледокола и поднял на борт", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спасенные находились на борту ледокола. Их осмотрела медицинская бригада корабля. Их планируется отправить на вертолете на берег.
Ранее в Москве мужчина катался на квадроцикле по льду на Москве-реке. Под ним треснул лед, и транспортное средство провалилось под лед. Мужчина успел спрыгнуть с квадроцикла и отползти на безопасное расстояние. Транспортное средство достали из-под льда московские спасатели.
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