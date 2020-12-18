Экипаж ледокола спас ямальцев, замерзающих на льдине в Обской губе

Фото: "Газпромнефть – Ямал"

Экипаж ледокола "Александр Санников" спас людей в Обской губе. Об этом сообщили в официальном аккаунте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Instagram.

Отмечается, что мужчины передвигались на снегоходе по льду. В ходе поездки местные жители провалились в трещину. Они смогли подняться на льдину, однако снегоход пошел ко дну.

"Спустя два часа их обнаружил экипаж ледокола и поднял на борт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенные находились на борту ледокола. Их осмотрела медицинская бригада корабля. Их планируется отправить на вертолете на берег.

Ранее в Москве мужчина катался на квадроцикле по льду на Москве-реке. Под ним треснул лед, и транспортное средство провалилось под лед. Мужчина успел спрыгнуть с квадроцикла и отползти на безопасное расстояние. Транспортное средство достали из-под льда московские спасатели.