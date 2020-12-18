В соцзащите рассказали о найденном в Москве мальчике без верхней одежды

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Служба соцзащиты находится на связи с семьей, где 18 декабря потерялся несовершеннолетний ребенок. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, когда ребенок был обнаружен, специалисты связались с семьей мальчика для уточнения обстоятельств произошедшего. Семья оказалось благополучной, ее члены получают социальную помощь.

Как рассказала мама мальчика, ребенок проснулся ночью и вышел из квартиры, пока все спали.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы, в районе Щелковского шоссе, был найден ребенок без взрослых, на котором не было верхней одежды. Жизни мальчика ничего не угрожает, позже ему и его семье окажут необходимую помощь, в том числе психологическую.